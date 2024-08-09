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12 terörist etkisiz hale getirildi!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.08.2024 13:15
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde 12 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

12 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı yurdun dört yanından güvenlik önlemlerini alarak kuşatmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığımı paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki bölgede tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, ‘Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!’ dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı
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