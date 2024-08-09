12 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı yurdun dört yanından güvenlik önlemlerini alarak kuşatmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığımı paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki bölgede tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, ‘Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!’ dedi.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ihBZdcImIq