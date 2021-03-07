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  4. 12 tonluk beton mikser kullanan Sevda: Bu meslek bana babamdan kaldı

12 tonluk beton mikser kullanan Sevda: Bu meslek bana babamdan kaldı

07.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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12 tonluk beton mikser kullanan Sevda: Bu meslek bana babamdan kaldı

Bursa'da 6 yıldır beton mikseri operatörü olarak çalışan 34 yaşındaki Sevda Yaruk, görenleri şaşırtıyor. Kadın elinin değdiği her işin daha farklı olduğunu anlatan Yaruk, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor

Yaptığı işin babasından kendisine miras kaldığının altını çizen genç kadın, Türkiye'de meslek dalında daha önce örneği görülmeyen bir işin altına imzasını attı.

'BU MESLEK BABAMDAN KALDI'

Sevda Yaruk, "İşimi severek yapıyorum. Zaten bu meslek bana babamdan kaldı. Çocuk yaşlarda babam eve gelince onu hayranlıkla izliyordum. 6 yıldır direksiyon sallıyorum. Yollarda 5-6 sefere çıktığımız zamanlar oluyor. Bazen beni yollarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Sonra alışıyorlar. Eşim erkek kuaförü ve benim en büyük destekçim. İşim bitince eve gidiyor ve ev işlerine vakit ayırıyorum. Türk kadını istediği zaman her işi başarabilir' ifadelerini kullandı.

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İHA

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Bursa
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