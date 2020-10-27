12 tonluk silindir aracı indirilirken düştü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 12 tonluk silindir aracı yüklü olduğu başka bir araçtan indirilirken düşüp devrildi.

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu İlçe Omurtak Caddesi Emlak Konutları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorlu Belediyesine ait 12 tonluk silindir aracı, yol yapımında kullanılmak üzere taşındığı araçtan indirilmek istendiği sırada devrildi. Devrilme sırasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmayışı rahat bir nefes aldırırken, devrilen silindir aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaldırma çalışma sırasında yol trafiğe kapatılırken, olay yerine getirilen vinç yardımı ile devrilen iş makinesi silindir aracı olduğu yerden kaldırıldı.

