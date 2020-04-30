HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 09:56 | Son Güncelleme

Bursa'da kurduğu dernekte Tibet mastifi cinsi köpek eğiten 43 yaşınadki Evsin Şentürk, eğittiği köpekleri 12 ülkeye ihraç ediyor. Fiyatı 10 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar yükselen köpekler, özellikle İran, Irak ve Katar'dan ilgi görüyor.

Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin'den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı. Şentürk, Tibet mastifi cinsi köpeklerinin yavrularına 10 bin TL, yaklaşık 90 kiloya varan yetişkinlerine ise 300 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Şentürk, ürettiği köpekleri başta İran, Irak, Katar gibi ülkeler olmak üzere, 12 ülkeye ihraç ediyor.

'Tibet Mastifi iyi bir çocuk bakıcısıdır'

Tibet mastifi cinsi köpeğin özelliklerinden bahseden çiftlik sahibi Evsin Şentürk, "Tibet mastifi, dünyada köpeklerin atası olarak kabul edildiği için, dünyadaki tek saf ırk olduğundan dolayı tek saf ırkı Türkiye'de bakıyoruz ve üretiyoruz. Saf olmasından dolayı bu ırkı tercih ettim." dedi ve şöyle devam etti:
"Tibet mastifinin özelliği, çok iyi bir aile köpeğidir. İyi bir çocuk bakıcısıdır. Güzel bir sürü köpeğidir. Alan koruması ve badigartlık yapar. Dünyada gördüğünüz tüm köpeklerin özelliklerini üzerinde taşıyan tek ırktır. Her türlü görevi ve arkadaşlığı yapan bir köpektir. Çok iyi bir aile köpeğidir" dedi
'ZEKA SEVİYESİ YÜKSEK BİR KÖPEK' Zeka seviyesi yüksek köpek isteyenlerin Tibet mastifini tercih ettiğini belirten Şentürk, "Zeka seviyesi diğer köpeklere göre daha yüksektir. Sizin vücut dilinize göre hareket eder. Evdeki çocuğun durumuna göre hareket eder. Çocuk hiperaktifse sakinleşir, çocuğun onu sevmesini bekler" diye konuştu.

'ARAP ÜLKELERİNDEN KÖPEĞE BÜYÜK İLGİ VAR'

'ARAP ÜLKELERİNDEN KÖPEĞE BÜYÜK İLGİ VAR'
Köpeklerin fiyatlarından bahseden Şentürk, "Yavru fiyatımız 10 bin liradan başlıyor. Yetişkinlerin fiyatı ise 200- 300 bin liraya kadar çıkıyor. Damızlıklarımızı 5 yıl önce Çin'den getirdik. İran, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn , Mısır gibi birçok ülkeye gönderdik. Özellikle Arap coğrafyası büyük köpek, güçlü köpek seviyor. Batıya çok nadir gönderiyoruz. Almanya ve Belçika'ya da gönderdik. Ama batı ülkeleri daha çok küçük ırk tercih ediyor. Araplar ve Ortadoğu daha büyük köpeklere bakmayı tercih ediyor" dedi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serada 4 bin 710 kök hint keneviri ele geçirildi

Serada 4 bin 710 kök hint keneviri ele geçirildi

Denizli'de emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör hayatını kaybetti

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Isparta'da acı haber! Anten bağlamak için çıktı, hayatını kaybetti

Acı haber! Anten bağlamak için çıktı, hayatını kaybetti

Tilkiyi elleriyle besledi!

Tilkiyi elleriyle besledi!

Karnından tam 3 kilo 400 gram kitle çıktı

Karnından çıktı! Tam 3 kilo 400 gram

Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.