"12 ülkede tapu temsilcilikleri açılacak"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin hem müteahhitlik sektöründe hem de inşaat malzeme sektöründe çok ileri aşamada olduğunu belirterek, "Biz bu sektörü yurt dışına taşımak zorundayız. Yurt dışındaki ülkelerle iş yapmak zorundayız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kurum, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın tarafından karşılanan Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de devam eden çeşitli kentsel dönüşüm projelerini yerinde göreceklerini söyledi.

Kentte devam eden projelerle ilgili bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Marka şehirler projesi kapsamında sur içinde kentsel yenileme alanı ilan ederek iki üç rezerv alan belirledik. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde taşımak suretiyle etaplayarak, 2023 yılında 280 bin metrekarelik alanda bu dönüşümü sağlamış olacağız. Bu çerçevede Camii Kebir etrafında bir yenileme projesi yapacağız. Tarihi değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarma imkanı bulmuş olacağız. 81 ilimizde Millet Bahçesi hedefimiz var. 2023 yılı eylem planı çerçevesinde kişi başına yeşil alan miktarını tüm Türkiye'de 15 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Kayseri'deki hava ikmal olarak bilinen 1 milyon 300 bin metrekarelik alanın 1 milyon 200 bin metrekaresini Millet Bahçesi konseptinde yapacağız. Burada kültürel alanlar, tarihi alanlar, gezinti alanları ve hava ikmal müzesi yer alacak."