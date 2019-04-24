ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nin açılış galası gerçekleştirildi.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından bir otelde düzenlenen festivalin açılış galası çok sayıda sinema, dizi ve tiyatro oyuncusunun katılımıyla yapıldı.

Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, açılışta yaptığı konuşmada, büyük şehirlerde festival yapmanın Elazığ gibi doğu şehirlerinde festival yapmaktan daha kolay olduğunu ifade ederek, festivale katılan sanatçılara teşekkür etti.

Gül, "Elazığ ölçeğinde böyle geniş kapsamlı bir festival düzenlendiği için emek verenlere teşekkür ediyorum. Diğer önemli olan konu da bu festival kapsamında 9 bine yakın öğrencimiz ve bu çocuklar, genellikle ilçelerde olan çocuklar belki de bu festival ile ilk defa bir sinema filmini izlemiş olacaklar. Bu açıdan ben festivali çok önemli buluyorum." diye konuştu.

- "Bu festival Elazığ insanının sanata verdiği değerin en iyi göstergesidir"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da kadim bir kültüre sahip olan Elazığ'ın kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önem ve değerle her zaman adından söz ettiren bir şehir olduğunu dile getirdi.