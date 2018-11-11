12. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Flamenko Ankara Derneğinin iş birliğinde düzenlenen festivalin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki açılış programına, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Festivalin galasında konuşan Gonzalez-Barba, flamenkonun evrensel bir sanat olduğuna işaret ederek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda sahne alan Beatriz Morales Kuarteti izleyicilerin yoğun beğenisini kazandı.
Grubun kurucusu Beatriz Morales'in dans, Rocia Parrila'nın vokal, Agujeta Chico'nun gitar ve Curro Santo'nun perküsyon performanslarıyla renk kattığı performans, Ankara'daki sanatseverlere müzik ve dans ziyafeti sundu.
Festival, çeşitli etkinliklerle 2 Aralık'a kadar sürecek.
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