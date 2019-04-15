HABER

12. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

Ulusal ve uluslararası kategoride 500'e yakın kısa filmin yarışacağı festival başladı

Ulusal ve uluslararası kategoride 500'e yakın kısa filmin yarışacağı "12. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali" başladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin Türkiye'de uzun yıllar ses getirmesini ve damga vurmasını gönülden istediğini belirtti.

Festivalde 42 ülkeden 500'e yakın filmin yarışacağını anlatan Kızılay, "Önümüzdeki yıl festivalimizin daha da gelişmiş olmasını bekliyorum. Festivale bundan sonra iletişim fakültemiz ve üniversitemizde bulunan farklı bölümler ve hocalarımız da katkı verecektir." dedi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal da sinemanın, son 100 yılda sanatçıları, bilim adamlarını, tarihçileri, akademisyenleri bir araya toplayan çok güçlü bir sanat dalı olduğunu ifade etti.

Sinemanın, insanların bütün duygu, düşünce, kültür ve medeniyet ürünlerini bir arada sunma imkanın bulduğunu vurgulayan Önal, üniversite olarak bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride filmlerin yarıştığı festivalde ulusal kategori jüri üyeleri, Burcu Kara, Zeynep Keçeciler, Azize Tan, Kamil Çevikalp, Sadi Çilingir, Çağnur Öztürk, Kıvanç Terzioğlu, Prof. Dr. Ahmet Şükrü Künüçen, Prof. Dr. Serdar Öztürk ve Emre Kızılırmak'tan oluşuyor.

Uluslararası kategoriyi değerlendirecek jüri ise Dr. Öğretim Üyesi Binnaz Koca, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Özdemir, Sayım Çınar, Ebru Özyurt, Hakan Bulut, Kerem Akça, Rıza Oylum, Prof. Dr. Suat Gezgin, Sidar Serdar Karakaş ve Prof. Dr. Hidayet Hale Künüçen'den oluşuyor.

estival sürecince kısa film gösterimi, söyleşi, panel ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Festival, 18 Nisan'da ödül töreniyle sona erecek.

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Tekirdağ'da CHP ve AK Parti'li başkanlardan birlik mesajıTekirdağ'da CHP ve AK Parti'li başkanlardan birlik mesajı
Emniyet Müdürü Ak’tan Dündar’a ziyaretEmniyet Müdürü Ak’tan Dündar’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali İnönü Üniversitesi Kısa film festivali Malatya Prof. Dr. Ahmet Kızılay

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.