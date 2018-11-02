12. Uluslararası Mardin Film Festivali başladı

Mardin’in her yönüyle dikkatleri çeken bir şehir olduğunu vurgulayan Aydın, "Mardin aynı zamanda bir sanat şehri. Çok güzel sanat etkinlikleri yapılıyor. Bu da 12 yıldır devam eden bir etkinliğimiz. SineMardin, sinemaseverleri burada buluşturan güzel bir etkinlik." dedi.

"Toplam 20 uzun metraj ve 14 kısa film seçkimiz var. Biz senaryolarını inceleyerek seçtik. Bu zenginlikleri Mardinli izleyicilerle buluşturmak istedik. Aynı zamanda Mardin’in bir film platosu ve bir film şehri olarak tanınmasını istedik. Biz de buna destek oluyoruz. Gösterimler ücretsiz ve 9 Kasım'a kadar devam edecek. Söyleşilerimiz ve film atölyelerimiz olacak. Genç sinemacı ve hikaye anlatıcılarına film yolculuğu nasıl başlar, nasıl yönetilir gibi konularda bilgiler vereceğiz."

"Ahlat Ağacı" filminin yapımcısı Zeynep Atakan ise gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Film çekimi 17 yıl önce Mardin’e geldiğini ve çok güzel duygularla buradan ayrıldığını dile getiren Atakan, “O zaman bir sinema salonu bile yoktu burada. 17 yıl sonra çok farklı bir şehir buldum. Bu şehirde, bu salonlarda, bu kadar seyirciyi görmek beni çok mutlu etti. Yapımcılığını yaptığım bir filmi izliyor olmaları benim için ayrı bir mutluluk.” ifadelerini kullandı.

