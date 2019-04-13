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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 30 ülkenin üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı

Kahramanmaraş'ta, "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda 30 ülkenin üniversite öğrencileri kültürlerini anlattı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesinin iş birliğiyle Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 30 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleriyle kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstiklal Marşı'nın her paragrafını bir misafir öğrencinin okumasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, misafir öğrencilerin Türkiye'de bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu ülkenin, bu medeniyetin, bu kültürün hiçbir zaman bir devletin sömürgesi olmadığını dile getiren Özdemir, "Burası hiçbir zaman da bir ülkeyi sömürmemiş bir medeniyettir. Burada yaşadığınız zaman canınızdan, malınızdan emin olursunuz." dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafir öğrencileri önemsediklerini belirtti.

Yabancı öğrencilere Türkçe öğreterek insanlarla daha içten daha samimi iletişim kurmaları için programlar düzenlediklerini dile getiren Can, üniversitelerinde 2 bin 300 yabancı öğrencinin bulunduğunu söyledi.

UDEF Yurt Dışı Teşkilatlanma Koordinatörü Muhammed Malik Taylan da Türkiye'de eğitim gören 203 ülkeden 150 bin öğrencinin, kendini ve ülkesini tanıtmak, bu ülkenin insanlarıyla da tanışmak istediğini vurguladı.

Yaptıkları uluslararası organizasyonun önemine dikkati çeken Taylan, bu yıl etkinlikleri 1 Şubat-4 Mayıs tarihlerinde 51 ülke, 91 şehirde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yabancı öğrencilerin açtığı stantları ziyaret etti.

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