12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Kahramanmaraş'ta, "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda 30 ülkenin üniversite öğrencileri kültürlerini anlattı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesinin iş birliğiyle Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 30 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleriyle kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstiklal Marşı'nın her paragrafını bir misafir öğrencinin okumasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, misafir öğrencilerin Türkiye'de bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu ülkenin, bu medeniyetin, bu kültürün hiçbir zaman bir devletin sömürgesi olmadığını dile getiren Özdemir, "Burası hiçbir zaman da bir ülkeyi sömürmemiş bir medeniyettir. Burada yaşadığınız zaman canınızdan, malınızdan emin olursunuz." dedi.