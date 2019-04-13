"12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda, 21 ülkenin üniversite öğrencileri kültürlerini anlattı. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 21 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleriyle kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, öğrenciler ülkelerinin yöresel oyunlarını sergiledi, vatandaşlar yöresel kıyafetler giyen yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, küreselleşme gerçeğinin dünyanın neresinde olursa olsun, tüm toplumların ortak tarih, kültür, ekonomi, sosyal ve siyasi değerler etrafında birlikte hareket etmesini zorunlu kıldığını belirtti. Türk milletinin yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşamış ve farklılıklarından beslenmiş bir millet olarak bugün de dil, din, ırk ayrımı olmaksızın farklılıklarla zenginleştiğinin farkında olduğunu vurgulayan Aslan, "Uzak ya da yakın coğrafyalardan ülkemize gelmiş tüm öğrencilerimizle dünyaya büyük bir mesaj veriyoruz. Dünya artık çok küçük ve kardeşçe barış içinde yaşamak o kadar da zor değil. Bugün bu meydanda 203 ülkeden misafir öğrencilerimizle kültürel zenginliğin ve farklılığın değerini bir kez daha anlıyoruz. Ne kadar farklı olsak da insanlık için iyi, yararlı insan olmak hepimizin ortak noktası." ifadelerini kullandı.

Gebze'nin konumu gereği kültürel çeşitliliği kuruluşundan bu yana koruduğuna işaret eden Aslan, şunları kaydetti: "Gebze kültürel çeşitliliğinin yanı sıra sanayi ve ekonomi alanında da yüklendiği misyonla ülkemize ve dünyamıza katma değer üretmektedir. Üniversite olarak biz de hem ilçemiz hem de ülkemiz adına büyük bir misyon üstlenmiş konumdayız. Hem lisans hem lisansüstü alanda bilimsel çalışmalar yaparak, Gebze'yi sanayi üssü konumuna ek olarak bilim üssü yapmak, bu bilimsel çalışmaları sanayiyle yapılacak iş birlikleriyle ürünlere dönüştürmek ve katma değer üretmek. Gebze Teknik Üniversitesi kendini bilime ve teknolojik gelişmeye adamış kocaman bir ailedir. Sizlerle birlikte büyüyen bir üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde ağırladığımız 138 yabancı uyruklu öğrencimizle Gebze Teknik Üniversitesi'nin giderek güçlenen bir marka üniversite haline geldiğini görüyoruz." UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat da etkinlikler hakkında bilgi vererek, buluşmayı öğrencilerle halkı kaynaştırmak için yaptıklarını anlattı.