Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla "Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganı ile "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya” sloganıyla yapılan "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri sürüyor.

Etkinlikler kapsamında uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinin tarihi, kültürü, coğrafyası, gelenekleri, görenekleri, yöresel yemekleri ve danslarını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede tanıtma imkanı buluyor.

Uluslararası Öğrenci Buluşması, başka ülkelerden üniversite eğitimi almak amacıyla Türkiye’ye gelen misafir öğrencilere birçok alanda tecrübe ve beceri kazandırmayı hedefliyor.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından TİKA'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikler, 4 Mayıs'a kadar sürecek.

