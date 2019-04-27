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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Konya'da, 60 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın açılışı yapıldı

Konya'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte kentte eğitim gören, 60 ülkeden yüzlerce öğrenci bir araya geldi.

Bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Farklı ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrenciler, etkinlikte hem kendi kültürlerini tanıtma hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan, etkinlikte öğrencilerin kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğunu belirterek, "2010 yılından beri Konya'da dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilerimize rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu yönde gayret gösteriyoruz. Bugün de birçok ülkeden gelen öğrencilerimizle buradayız." diye konuştu.

UDEF Başkan Yardımcısı Ali Yelgün de Türkiye'de 203 ülkeden 150 bin misafir öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin kültürlerini tanıtmak için kurdukları stantları gezerek bilgi aldı.

Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Sudan, Gambiya, Fas, Yunanistan ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen öğrencilerin, kurulan platformda sunduğu geleneksel dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Öğrenciler, kurulan stantlarda iki gün boyunca ülkelerine ait bayrak, harita, kültürel eşyalar ile halk oyunlarını ve mutfaklarını Konyalılara tanıtma imkanı bulacak.

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