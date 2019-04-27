Konya'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte kentte eğitim gören, 60 ülkeden yüzlerce öğrenci bir araya geldi.

Bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Farklı ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrenciler, etkinlikte hem kendi kültürlerini tanıtma hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan, etkinlikte öğrencilerin kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğunu belirterek, "2010 yılından beri Konya'da dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilerimize rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu yönde gayret gösteriyoruz. Bugün de birçok ülkeden gelen öğrencilerimizle buradayız." diye konuştu.