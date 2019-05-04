İSTANBUL (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın final programı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Burada dostça ve kardeşçe birbirleriyle kaynaşan sizin gibi kalpleri sevgiyle dolu gençlerin, yeryüzünde adaleti, muhabbeti, iyiliği çoğaltacağına canıgönülden inanıyorum." dedi. Bakan Kasapoğlu, öğrenci buluşmalarının hakiki manasının bu organizasyonda bütün derinliğiyle hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Elbette bu buluşmanın, bu kaynaşmanın Anadolu'nun kadim topraklarında gerçekleşiyor olması tesadüf değil. Çünkü bu topraklar; asırlar boyunca gönül diliyle, dostluk ve kardeşlik lisanıyla konuşan insanların yurdudur. Çünkü Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye yeryüzünün her köşesinde barışın ve huzurun tesisi için samimiyetle gayret gösteren bir ülkedir. Türkiye, daha adil bir dünya için Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya beşten büyüktür." haykırışını cesaretle yükseltmiş bir ülkedir. Bu itiraz, hem bugünün dünyasında zulümleri ve haksızlıkları sona erdirecek hem de insanlığın yaşadığı acıları dindirecek olan en güçlü itirazdır." Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... KRV Başbakanı Laschet: Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü

"Eğitimini Türkiye'de tamamlamak için buraya gelen gençler, bizim yalnız misafirimiz değil, hem kardeşlerimiz hem dünyanın dört bir köşesine iletilen selamımızdır." ifadesini kullanan Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonra da yine ülkemizde eğitim gören gençlerimiz için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ülkeler ve toplumlar arasında kurulan bu gönül köprülerinden geçen herkesin başımızın üstünde yeri var. Biz Bakanlık olarak bu kardeşlik hikayesinin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz." şeklinde konuştu. "Doğudan batıya adil bir dünya idealine siz de ortak olunuz" çağrısında bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu topraklar yüzyıllardır, milletimizin alicenap karakteri sayesinde mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur. Kalbi insanlığın mutluluğu için, esenliği için çarpan her dostumuzu, her kardeşimizi biz bağrımıza basıyoruz. Bugün, bu salonu dolduran sizler; bu diyardan dünyaya sulh ve selamet taşıyan mayanın bozulmadığını cümle aleme bir kez daha gösteriyorsunuz. Haritaları kin ve nefretle yeni baştan çizmek isteyenlere tertemiz, umut dolu bir cevap veriyorsunuz. Bu cevabı duymazdan gelenlerin kulağına ulaştırmak, 'Doğudan batıya adil bir dünya' haykırışınızı dünyanın gündemine taşımak bizim boynumuzun borcudur. Birlik ve kardeşliğin ortak sesi, güçlü sadası inanıyorum ki bütün dünyadan işitilecek ve karşılık bulacaktır. Bu güzel ideale inananlar, karanlığa karşı, zulme karşı, adaletsizliklere karşı mutlaka galip gelenler olacaktır. Sonunda mutlaka barış kazanacak, dostluk ve kardeşlik kazanacak, sevgi ve umut kazanacaktır."