"12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" sona erdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 12.'si düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması sona erdi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 60 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.

Öğrenciler, ülkelerinin oyunlarını sergiledi, vatandaşlar yöresel kıyafetler giyen yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin sahne gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası öğrencilerin ülkelerini ve kültürlerini tanıtma noktasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Organizasyona 60 ülkeden öğrencinin katıldığını anlatan Karaçoban, "Uluslararası öğrenci buluşması, öncelikle ilimize eğitim için gelen öğrencilerin yaşadıkları şehrin halkıyla buluştukları bir program. Öğrenciler burada kültürlerini tanıtıyorlar. Birçok insanımızda gidemedikleri ülkeleri tanıma imkanı buluyor. Geçen yıla göre katılım çok daha iyiydi." diye konuştu.

Karaçoban, organizasyona 107 ülkeden bin 750 civarında öğrencinin katıldığını aktararak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesinin desteği ile etkinliği her yıl düzenlediklerini sözlerine ekledi.