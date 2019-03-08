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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Sri Lanka etabıyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri, 51 ülkede 91 şehirde gerçekleştirilecek

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) 51 ülkede 91 şehirde "Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirdiği "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri, Sri Lanka etabıyla başladı.

Uluslararası öğrencilerin bir araya gelerek kültürlerini tanıttığı ve kaynaştığı söz konusu etkinlik, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki Sri Lanka Vakıf Enstitüsü'nde bu ülkeden misafir öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

UDEF'i temsilen programa katılan Mehmet Çelik, programın açılışında yaptığı konuşmada, 12.Uluslararası Öğrenci Buluşmasının Sri Lanka etabını gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Federasyonun faaliyetleri hakkında davetlilere bilgi veren Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2004'te Sosyal Araştırmalar ve Kültürlerarası Dayanışma Derneği (SADER) ile başlayan süreç, bugün Türkiye'de 64 derneğe ulaşmış vaziyette. Bu çalışmanın Sri Lanka'ya, Endonezya'ya, Ekvador'a ve daha nice memleketlere de taşınması büyük önem arz ediyor. Biz, Doğu'dan Batı'ya adil bir dünya istiyoruz. Bu çalışmanın yaygınlaştırılması ve yayılması ümmet bilincinin oluşturulması adına da çok büyük bir adımdır. Bu noktada, Doğu'dan Batı'ya adil bir dünyanın tesisi için de uluslararası öğrenciler büyük önem arz etmektedir."

Çelik, Türkiye Bursları, UDEF'e bağlı uluslararası öğrenci dernekleri, uluslararası öğrenci çalışmaları ve Türkiye mezunlarıyla kurulan iletişim gibi birçok konuda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yerel dans ve müzik gösterilerinin de yapıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Programın sonunda katılımcılar Sri Lanka'nın yöresel lezzetlerinden de tatma imkanı buldu.

AA, 1 Şubat- 4 Mayıs‬ ‪tarihlerinde UDEF tarafından 51 ülkede 91 şehirde düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmasında "Global İletişim Ortağı" oldu.

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Öğrenci Buluşması Sri Lanka UDEF

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