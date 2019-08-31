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12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 21:13 | Son Güncelleme

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

Özbekistan'ın tarihi Semerkand şehrinde düzenlenen "12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali" sona erdi.

UNESCO himayesinde Özbekistan hükümetince bu yıl 12'ncisi düzenlenen festivale aralarında Türkiye, Hollanda, Arjantin, ABD, Portekiz, Peru, İspanya, Almanya, Macaristan, Estonya, Rusya, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin de yer aldığı 32 ülkeden 100'den fazla sanatçı katıldı.

Resmi açılışı, Semerkand'da Ortaçağ döneminde kurulan ve Şirdar, Tillakari, Uluğbey medreselerinin bulunduğu Registan Meydanı'nda yapılan festivalin kapanış töreninde, yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Bir hafta süren festivalde, "büyük" ödülü Özbekistanlı sanatçı Mehrinigar Abduraşidova kazandı.

Kırgızistan'dan "Kumuzcular" ekibi ile Azerbaycan'dan Perviz Gasimov birinciliği, Türkmenistan'dan "Arçabil" ekibi ile Moğolistan'dan "Hatan" ekibi ikinciliği, Tacikistan'dan "Bedahşan", Rusya'dan "Ayarhan" ekibiyle Özbekistan'dan Aziz Abduazimov ve Uluğbek Elmurodzoda ikilisi de üçüncülüğü elde etti.

1997'den bu yana iki yılda bir düzenlenen festivalde, "büyük" ödüle layık görülenlere 10 bin dolar, "birincilik" elde edenlere 5'şer bin dolar, ikincilere 3 bin 500'er dolar, üçüncü olanlara ise 2'şer bin dolar ödül veriliyor.

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

12. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi
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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Semerkand Şark Teraneleri Müzik Festivali

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