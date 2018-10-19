HABER

12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 00:03 | Son Güncelleme

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez: - "Türkiye'de özellikle kadavradan olmak üzere organ nakli sayısını artırmak ve toplumu organ nakli konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalara devam ediyoruz" - Kongrenin onur konuğu tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: - "Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım"

Trabzon'da, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından düzenlenen, "12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi" açılış töreniyle başladı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki organ nakli merkezleri arasında organizasyonu sağlamak amacıyla 1994 yılında kurulan derneğin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de özellikle kadavradan olmak üzere organ nakli sayısını artırmak ve toplumu organ nakli konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Eldegez, derneğin iki senede bir organize ettiği uluslararası katılımlı kongreleri her defasında farklı şehirlerde düzenlediklerini ifade etti.

Eldegez, kongrenin 12'ncisini Trabzon'da organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, kongrenin yapılmasına destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, transplantasyon konusunda uluslararası katılımlı kongrenin Trabzon'da düzenlenmesi dolayısıyla memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Ayağınız uğurlu geldi, dün Trabzon'da karaciğer ve iki böbrek nakli yaptık." dedi.

Kongrenin onur konuğu tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise böyle bir kongreye onur konuğu olarak davet edildiği için büyük onur duyduğunu söyledi.

Organlarını bağışladığını ifade eden Dormen, böyle bir programa konuk olmanın kendisi için çok önemli olduğunu yineledi.

Dormen'in, bir süre önce 90'ıncı yaşını kutladığının anımsatılması üzerine verdiği, "Bunu söylemenize gerek var mı?" cevabı salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.

Sanatçı, motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herhalde insan sevgime, işimi çok sevmeme borçluyum. Umudu yitirmemek lazım. Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım. Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok."

Halk oyunları gösterisiyle sona eren açılış programına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, İl Sağlık Müdür Vekili Kemal Süleyman ve uzmanlar katıldı.

Açılış programının ardından, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Prof. Dr. Uluğ Eldegez ve Prof. Dr. Mahmut Çarin'in oturum başkanlığını yaptığı, "Türkiye'de Transplantasyon: Sorunlar-Sorular" konulu konferans yapıldı.

"Organ Nakli İmmünolojisi", "Böbrek ve Karaciğer Nakli Patolojisi", "Transplant Koordinasyon ve Organ Çıkarma", "Transplantasyon Hemşireliği" kurslarının da düzenleneceği kongre kapsamında 7 konferans ve 11 panel gerçekleştirilecek.

Sözlü bildirilerin sunulacağı ve poster tartışmalarının yapılacağı kongre, 21 Ekim Pazar günü sona erecek.

PARTNERİşte ateşle buzun buluşmasıİşte ateşle buzun buluşması
Aydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldıAydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldı
Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyorÜmraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12. Transplatasyon Kongresi Prof. Dr. Uluğ Eldegez Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.