Trabzon'da, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından düzenlenen, "12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi" açılış töreniyle başladı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki organ nakli merkezleri arasında organizasyonu sağlamak amacıyla 1994 yılında kurulan derneğin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de özellikle kadavradan olmak üzere organ nakli sayısını artırmak ve toplumu organ nakli konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Eldegez, derneğin iki senede bir organize ettiği uluslararası katılımlı kongreleri her defasında farklı şehirlerde düzenlediklerini ifade etti.

Eldegez, kongrenin 12'ncisini Trabzon'da organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, kongrenin yapılmasına destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, transplantasyon konusunda uluslararası katılımlı kongrenin Trabzon'da düzenlenmesi dolayısıyla memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Ayağınız uğurlu geldi, dün Trabzon'da karaciğer ve iki böbrek nakli yaptık." dedi.