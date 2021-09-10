"12 Yaşın Altındaki Çocuklar İçin COVID-19 Aşısı Hazır"

Corona virüse karşı 12 yaşın altındaki çocukların aşılanması söz konusu olduğunda neredeyse tüm uzmanlar, 12 yaş üstündekilere ve yetişkinlere uygulanan aşıların, küçük çocuklara da aynı şekilde yapılmasının tıbbi nedenlerle kesinlikle doğru olmadığını savunuyordu. Ancak ABD’li Pfizer’le birlikte dünya çapında onaylanan ilk Corona virüsü aşısını geliştiren BionTech firmasının kurucularından Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, 5-12 yaş arası çocuklar için denenen aşısının da tamamlandığını açıkladı.

Der Spiegel dergisine konuşan Türeci, denemelerin olumlu sonuç verdiğini, birkaç hafta içinde üretime geçebilecek konuma geleceklerini söyleyerek "Her şey yolunda giderse, 5 ila 11 yaş çocuklarıyla ilgili klinik çalışmaların ve verilerin değerlendirilmesini, farklı ülkelerdeki yetkililere sunacağız ve Avrupa'da dahil olmak üzere bu yaş grubu için aşı onayına başvuracağız" dedi.

Çocuklar için hazırlanan aşının yetişkinler için kullanılan bileşenlerden oluştuğunu, ancak dozajının daha az olduğunu belirten Türeci, üretim için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. 5-12 yaş arası çocuklar için geliştirdikleri aşının güvenli ve etkili olduğunu, çocukların güçlü antikor yanıtları ürettiğini ve aşıya onay çıkacağına inandığını kaydeden Uğur Şahin de "Yıl sonuna kadar da altı aylığa kadar olan bebekler ile ilgili denemelerin de sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin, Der Spiegel’e verdikleri demeçte aşı konusunda kararsız olanları ikna edebilmek için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. "Corona virüsü salgını konusunda çok sert bir kışı önlemek için yaklaşık 60 günümüz kaldı" diyen Prof. Şahin, "Önümüzdeki iki ay içinde mümkün olduğunca çok insanı aşı olmaları konusunda harekete geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Aşılanan her insan virüse karşı önemli bir kazanım sağlıyor ve bu konuda yılmamalıyız" dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları, 12 ila 17 yaşındaki çocuk ve gençler için onaylanmış durumda. Almanya’da da, uzun süren ve tıp dünyasını ikiye bölen tartışmaların ardından, 12 yaşından büyük çocuk ve gençlere, Ağustos ayından itibaren Corona aşısı olma imkanı tanındı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere sağlık uzmanlarının büyük bölümünün, salgını yenebilme sürecinde sürü bağışıklığının oluşabilmesi için toplumda aşılananların oranının yüzde 85‘e ulaşması gerektiği yönündeki açıklamalarından sonra, gözler 12 yaşın altındakilere çevrildi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30,2'si 17 yaşına kadar olan çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bu da toplam 2,35 milyar kişiye tekabül ediyor. Bu açıdan bu yaş grubunda olanların da aşılanmasının, sürü bağışıklığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer/BioNTech aşısını 12 yaşından büyükler için Mayıs ayında onaylamıştı. Almanya’da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) da çocukların da COVID-19’u ağır geçirme riskleri olduğuna vurgu yaparak, aşı olmalarını tavsiye etmişti.

Uzmanlara göre, küçük çocukların bağışıklık sistemi, aşılara ergenlerden ve yetişkinlerden farklı tepki veriyor. Pek çok hastalıkta aynı tür içerikte aşının hem çocuklarda ve yetişkinlerde aynı şekilde kullanılması yaygın bir uygulama. Ancak bazı aşılar da değişik yaş grupları için farklı dozlar kullanılıyor. Örneğin kız çocuklarında rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısı, 14 yaşın altındakilere genelde iki doz uygulanıyor. Ancak 15 yaşın üstündekilerde iki doz aşı yetersiz kaldığı için üçüncü doza ihtiyaç duyuluyor.

