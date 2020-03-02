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  4. 12 yaşına kadar 304 kez ameliyat geçirdi! İlk kez su içebildi

12 yaşına kadar 304 kez ameliyat geçirdi! İlk kez su içebildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Bursa'da temizlik maddesi içtiği için iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, 304 ameliyat geçirdikten sonra sağlığına kavuştu. 9 yıl önce içtiği temizlik malzemesi hayatını karartan Kayra, ilk kez biberonla su içmeye başladı.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 303 ameliyat geçirdi.

12 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu

Son ameliyatı için Amerika'ya giden Kayra, yemek borusu nakli için 304'üncü ameliyatına girdi. 12 saat süren ameliyatı başarılı geçen Kayra, sağlığına kavuştu. Kayra son operasyon soncunda biberonla su içmeye başladı.
Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş ise, Kayra'nın tükürüğünü yutabilmesinin bile onları çok mutlu ettiğini söyleyerek açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Kayra şu an normal odaya alındı. Biberonla su içmeye başladı. Tedavisi sürecek. Tükürüğünü bile artık yutabilmesi bizi çok mutlu etti. Fakat Kayra'nın tedavisi ve kontrolleri bir sene daha sürecek" ifadelerini kullandı. (DHA)
Anahtar Kelimeler:
Bursa ameliyat Kayra Talha Yaman Biberon

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