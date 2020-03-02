12 yaşına kadar 304 kez ameliyat geçirdi! İlk kez su içebildi

Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş ise, Kayra'nın tükürüğünü yutabilmesinin bile onları çok mutlu ettiğini söyleyerek açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Kayra şu an normal odaya alındı. Biberonla su içmeye başladı. Tedavisi sürecek. Tükürüğünü bile artık yutabilmesi bizi çok mutlu etti. Fakat Kayra'nın tedavisi ve kontrolleri bir sene daha sürecek" ifadelerini kullandı. (DHA)