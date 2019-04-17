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12 yaşında dünya hızlı okuma rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde 12 yaşındaki 6.

12 yaşında dünya hızlı okuma rekoru kırdı

Mersin’in Silifke ilçesinde 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Enes Acun 1 dakikada 14 bin 430 kelime okuyarak dünya rekoru kırdı.
Daha önce Gaziantep’te, 10 yaşında bir çocuk, 1 dakikada 11 bin 750 kelime okuyarak dünya rekoru kırmıştı. Amerikalı Mariel Aragon’un 6 bin kelimelik rekorunu ikiye katlayan Tarık Yiğit’in rekorunu Silifke’den Enes Acun 1 dakikada 14 bin 430 kelime okuyarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.
Silifkeli 12 yaşındaki 6.’cı sınıf öğrencisi Enes Acun, Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi Sorumlusu Metin Çapar’ın hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katıldı. 168 kelime ile başlayan Enes Acun, 20 saatlik bir eğitimin ardından dakikada 14 bin 430 kelimeye ulaştı.
Dünya rekorunu kırdığı için mutlu olduğunu belirten Enes Acun, “Bu eğitime bir ay önce başladım. 20 saat eğitim gördüm. Dünya rekoru 11 bin 750 benim rekorum ise 14 bin 430 ve yüzde yüz anlama oranı ile bu oranı yakaladım. Bu eğitimi arkadaşımın babası tavsiye etti. Metin Çapar hocama teşekkür ediyorum. İlk başladığımda 1 dakikada 168 kelime okumuştum. Yüzde 70 anlama oranım vardı. Şimdi ise 1 dakikada 14 bin 430 kelime okudum. Yüzde 100 anlama oranım var. Hem anlama hem de okuma oranımı arttırdım. Bu bir dünya rekorudur” dedi.
Okuma ve anlama yeteneğiyle dikkat çeken Enes’e destek verilmesini isteyen Metin Çapar, “Bir eğitimin sonuna daha geldik. Çocuklara 1 ayda toplam 20 saat eğitim verildi. Sonuç harika, Enes Acun beni oldukça şaşırttı. Çocuklarla gurur duyuyorum. Yoğun bir program sonucunda farklı farklı sonuçlar elde ettik. Bugün elde ettiğimiz rakam bir dünya rekorudur. Daha önce dünya rekoru 11 bin 750 idi. Biz bu rekoru ekarte ettik ve bir dakikada 14 bin 430 kelime ile dünya rekoru kırdık. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Bu eğitim çocukların hayatına büyük bir kolaylık sunacak. Kendilerinde bir öz güven hakim olacak. Şimdi sıra bu rekoru noter huzurunda tescil ettirmeye geldi” dedi.

12 yaşında dünya hızlı okuma rekoru kırdı

12 yaşında dünya hızlı okuma rekoru kırdı

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