HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında doğum yaptı! Yıllarca 'İntihar etti' denilen Kader'i kayınpederinin öldürdüğü ortaya çıktı

12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında doğum yaptı! Yıllarca 'İntihar etti' denilen Kader'i kayınpederinin öldürdüğü ortaya çıktı

16.12.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 2014 yılında meydana gelen olayda 14 yaşındaki Kader Ertem'in intihar değil kayınpederi tarafından av tüfeği ile vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Ertem'in intihar ettiği öne sürülmüştü. İki gün önce gözaltına alınan T.A., dün işlemleri sonrası tutuklandı. Şüphelilerin sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen kayınpeder T.A.'nın kendisine ait silahla Kader Ertem'i öldürdüğü belirlendi.

12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında doğum yaptı! Yıllarca 'İntihar etti' denilen Kader'i kayınpederinin öldürdüğü ortaya çıktı

Olay, 12 Ocak 2014'te Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde meydana geldi. 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Kader Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Kader Ertem'in kayınpederi T.A., eşi M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen kayınpeder T.A.'nın kendisine ait silahla Kader Ertem'i öldürdüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Screenshot_2

EŞİNE CİNSEL İSTİSMAR CEZASI VERİLMİŞ

Kader Ertem'in ölümünün arıdından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Kader Ertem'in olay gününde askerde olan eşi M.A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.

intihar-etti-denilen-cocuk-gelini-kayinpederi-oldurmus_8957_dhaphoto4

BABA VE KAYINPEDERİN CEZASI ERTELENMİŞ

'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Kader Ertem'in babası M.E. ile kayınpederi T.A.'ya 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutularak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti.

Screenshot_1

3 çocuğa çileden çıkartan işkence! 'Pet şişe' detayı mide bulandırdı 3 çocuğa çileden çıkartan işkence! 'Pet şişe' detayı mide bulandırdı

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.5 yıldır odadan çıkmayan turist, polisi görünce çatıya çıktı2.5 yıldır odadan çıkmayan turist, polisi görünce çatıya çıktı
İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...
95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü
Anahtar Kelimeler:
Siirt

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

Yolun ortasında 150 bin euro! Etrafa saçıldı... Yer: İstanbul

Yolun ortasında 150 bin euro! Etrafa saçıldı... Yer: İstanbul

AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.