12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'

Borç ödemek için yaşlı adamlara satılan kız çocukları, satılan adamın malı haline geliyor. İşte 'para gelini' olarak adlandırılan kızların yürek dayanmayan hikayesi...

Babası borç ödemek için sattı, 12 yaşında hamile kaldı

1 / 14 Nijerya'da ailelerin borç ödemek için sattığı kızlar yaşadıklarını anlattı.

2 / 14 "DEDEM YAŞINDA BİR ADAMLA EVLENDİRİLDİM" Talihsiz kızlardan bir tanesi, "Bize para gelini diyorlar. Daha çocukken dedem yaşında bir adamla evlendirildim. 12 yaşımda hamile kaldım." dedi.

3 / 14 "ADAM BANA TECAVÜZ EDEBİLSİN DİYE BİRİLERİ ELLERİMİ VE AYAKLARIMI TUTUYORDU" Para gelini sözlerine şöyle devam etti: Adam bana tecavüz edebilsin diye birileri ellerimi ve ayaklarımı tutuyordu. 3 adam ve 1 kadın kaçmayayım diye beni tutuyordu.

4 / 14 Tecavüze uğradım. Adam yaşlıydı. Bana iyi davranmazdı. Döverdi. Bir seferinde beni öldürse bile kimsenin ses çıkarmayacağını söyledi."

5 / 14 "KİMİLERİ ÇOCUK İŞÇİ OLARAK KULLANILIYOR, BAZILARI FUHUŞA ZORLANIYOR" Çocuk Hakları Savuncusu Pastör Akonam Richards bu akılalmaz gelenek ile ilgili şunları söyledi:

6 / 14 "Kimileri çocuk işçi olarak kullanılıyor. Bazıları ise fuhuşa zorlanıyor. Hamile kaldıklarında ise Para Gelini'nin sahibi seviniyor. Yeni çocuk yeni para demek."

7 / 14 "BUGÜNE KADAR KİMSE YARGILANMADI" Becheve Aşireti Lideri Sunday Ichile; "Bu işin hala yapıldığını sanıyorlar. Artık böyle şeyler yok. 90'ların başından beri yok. Para evliliği 2009'da suç kapsamına alınmıştı. Ancak bugüne kadar kimse yargılanmadı." diyor.

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