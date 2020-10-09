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12 yaşında reaktör inşa etti, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

ABD’li Jackson Oswalt, 12 yaşında evinde ürettiği füzyon reaktörü ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Jackson Oswalt, geçtiğimiz yıl 13. yaşına girmesine saatler kala evinde minyatür bir füzyon reaktörü üretmeyi başarmıştı.

12 yaşında reaktör inşa etti, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Oswalt bu yıl ise icadı sayesinde Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Oswalt, ailesinin desteği ile temin ettiği malzemeler ile evinde elektrik üretebilen bir füzyon reaktörü inşa etti.

DAHİ ÇOCUK NÜKLEER ELEKTRİK ÜRETTİ

Küçük dahi, elektrik ile Döteryum atomlarını negatif basınç altında hızlandırarak Helyum- 3 atomları ile birleştirebilen ve sonrasında açığa çıkan ısı enerjisiyle kaynayan su buharının aktive ettiği türbin dinamoları sayesinde nükleer elektrik üretmeyi başardı. Oswalt, 2 yıl süren çalışmalarında en çok reaktöre ait contanın hava geçirmezliğini sağlamakta zorlandığını ve bunun için neredeyse 6 ay çalıştığını ifade etti.

FÜZYONCULAR LİSTESİNE GİRMEYİ BAŞARDI

Ürettiği reaktör sayesinde alışıla geldik enerji kaynaklarının yerini alabileceğini belirten Oswalt, aralarında Richard Hull’ın da bulunduğu, evinde füzyon reaktörü üretebilen “Füzyoncular” listesine adını eklemeyi başardı. Jackson Oswalt, bu dâhiyane başarısı ile kendisinden önce gelen 14 yaşındaki Taylor Wilson’ın unvanını da elinden aldı.

İHA

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