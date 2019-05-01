HABER

12 yaşında vurularak öldürülen Arif Koparan anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 1980 yılındaki 1 Mayıs gösterilerinde vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Arif Koparan, vurulduğu yerde kırmızı karanfillerle anıldı.

12 yaşında vurularak öldürülen Arif Koparan anıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 1980 yılındaki 1 Mayıs gösterilerinde vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Arif Koparan, vurulduğu yerde kırmızı karanfillerle anıldı.
Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, 1980 yılında 1 Mayıs eylemleri sırasında hayatını kaybeden Arif Koparan için biraraya geldi. Kazım Özalp Caddesi'nde Attalos Heykeli önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, bir süre slogan atıp, 1980 yılında Antalya'da 1 Mayıs eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini iddia ettikleri Arif Koparan'ı andı.
Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, 1980 yılında yaşananları dile getirdi. O dönem eyleme katılan ve yaralanan Hüseyin Aktaş da yaşananları anlattı. Basın açıklamasına katılanlar, Arif Koparan'ın vurulduğu yerde bulunan Attalos Heykeli önüne ellerindeki kırmızı karanfilleri bıraktı.

FOTOĞRAFLI

12 yaşında vurularak öldürülen Arif Koparan anıldı12 yaşında vurularak öldürülen Arif Koparan anıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Çocuklar aşıyı hiç bu kadar sevmediÇocuklar aşıyı hiç bu kadar sevmedi
Antalya'ya nisanda 1 milyon turistAntalya'ya nisanda 1 milyon turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.