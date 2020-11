12 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklanan sözde Uşşaki Tarikatı Liderinin davası sürüyor

Komplo, şantaj, iftira ve mağdurun ifadelerini kabul etmiyorum

Anne E.A.’nın iyi niyetlerini kullanarak bazı tekliflere yanına geldiğini öne süren sanık Şağban, “Zenginleşme azmiyle şantaj ve iftirayla kızını bize teklif ederek ‘efendim bunu sana verelim.’ demiştir. Bu husus kıza da sorulabilir. Yaşı ufak, olmaz desem de ısrarlar devam etmiştir. Bir seferinde ‘Y.A. kendisini mehdinin hanımı olarak görüyor, bu ne anlama geliyor.’ diye sormuşlardır. Pandemi Yasakları bitince iş akdimiz de bitince aile ile ayrıldık, hizmetler için başka bir aileyle anlaştık. Bu kötü niyetli kişiler Tehdit, şantaj ve kumpaslar karşımıza çıkmıştır. Beni ve cemaatime karşı şahsi çıkarları için bu olayı planlamışlardır. Komplo, şantaj ve iftiraları, mağdurun ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi, olay yerinde keşif yapılmasını ve tanıkların dinlenilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

İstismarcıların kökünü her yerden kazıyacağız

Sanığın avukatı da müvekkilinin beyanlarına iştirak ettiğini, aleyhe olan hususları kabul etmediğini, dosyayı yeni davrandığını belirterek, sanığın tahliyesini mahkemeye sunacakları belge ve tanıklar için süre talebinde bulundu. Alınan savunmanın ardından duruşmaya 45 dakika ara verildi. Verilen arada Sakarya Adliyesi önüne çıkan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, “11 yaşında bir çocuğumuz için bugün buradayız bir istismarcı profili ile karşı karşıyayız. Maalesef ki o istismarcı duruşmaya ara verildi 40 dakika aradayız ve şunları söyledi politik siyasal bir hale davayı getirmeye çalıştı işin içine basın mensuplarını koydu bu işin içinde bugün çocuk için buraya gelenleri CIA ajanı olmakla suçladı her türlü rezillikle karşı karşıyayız istismarcının en ağır cezayı alması için sonuna kadar davanın takipçisi olacağız, çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda çocuklarımız hiçbir istismarcının elinde kalmayacaklar. Bugün sesini çıkaran 11 yaşındaki çocuğumuza vatanımız adına minnettarız bu istismarcıların kökünü her yerden kazıyacağız” dedi.