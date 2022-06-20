12 yaşındaki çocuğu taciz etti! Çocuk haber verince meydan dayağından kaçamadı

Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı.

ÇOCUK AİLESİNE SÖYLEYİNCE MAHALLELİ AYAKLANDI

Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı.

Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

