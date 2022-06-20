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  4. 12 yaşındaki çocuğu taciz etti! Çocuk haber verince meydan dayağından kaçamadı

12 yaşındaki çocuğu taciz etti! Çocuk haber verince meydan dayağından kaçamadı

20.06.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde iğrenç bir taciz olayı yaşandı. 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz eden kişi daha sonra kaçtı. Çocuk, kendisini taciz eden kişiyi günler sonra mahallede görünce durumu ailesine haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakinleri tacizci kişiyi yakalayıp meydan dayağına tuttu. Darp edilen tacizci mahallelinin elinden kaçmak için dükkana sığındı, daha sonra polisin olay yerine gelmesiyle kurtuldu.

12 yaşındaki çocuğu taciz etti! Çocuk haber verince meydan dayağından kaçamadı

Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı.

ÇOCUK AİLESİNE SÖYLEYİNCE MAHALLELİ AYAKLANDI

Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı.

Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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