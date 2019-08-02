12 yaşındaki çocuğun yaralandığı kavgayla ilgili 5 gözaltı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 12 yaşındaki Yusuf Can Baran’ın yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz günü iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik, Fatih, Yunus Emre ve 5 Nisan mahallelerinde belirlenen adreslere şafak vakti operasyonu düzenledi. Özel hareket polislerinin de katılımıyla yapılan operasyon sırasında polisleri gören şüpheliler, çatıya çıkıp kaçmaya başladı. Bina çatısında önlem alan ekipler, M.C.A., M.A.E., Ş.A., E.K., ve M.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 tabanca, tüfek ile çok sayıda mermi ve keskin nişancı dürbünü ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye gönderilecek. Kavgada yaralanan Yusuf Can Baran'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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