HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor fosili buldu: 'O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile'

12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor fosili buldu: 'O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile'

01.11.2020 21:32 | Son Güncelleme

Kanada'nın Alberta eyaletinde 12 yaşındaki Nathan Hrushkin 69 milyon yıllık dinozor fosili buldu. BBC'ye konuşan Hrushkin, bir kayanın içinde duran fosilin ucunu gördüğü an "donup kaldığını" belirterek "O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile" dedi.

12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor fosili buldu: 'O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile'

Kanada'nın Alberta eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuk 69 milyon yıllık dinozor fosili buldu.

Nathan Hrushkin adlı çocuğun babasıyla çıktığı bir doğa yürüyüşünde bulduğu fosilin aylar süren çalışmaların ardından dün çıkarıldığı açıklandı.

BBC'ye konuşan Hrushkin, bir kayanın içinde duran fosilin ucunu gördüğü an "donup kaldığını" belirterek "O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile" dedi.

6 yaşından beri dinozorlara büyük ilgi duyduğunu söyleyen Hrushkin, sık sık Alberta'da Kanada Doğa Koruma Alanı'nda bulunan çorak arazide yürüyüşe çıktığını belirtti, "Dinozorların bizimki gibi kemiklerinin taşa dönüşmesi beni hep etkilemiştir" diye konuştu.

Hrushkin, babasıyla geçen yıl büyük kayalardan düştüğünü tahmin ettikleri küçük fosil parçaları bulduklarını ve bu yaz aynı bölgeye yeniden gitmeye karar verdiklerini söyledi.

3-4 yaşındaki bir hadrozorun kemikleri

Hrushkin, fosillerin koruma altında olması nedeniyle prehistorik yaşama ilişkin çalışmalar yürüten Royal Tyrrell Müzesi'ne haber verdiklerini, daha sonra da fosilin fotoğrafını ve bunu buldukları yerin GPS koordinatlarını gönderdiklerini anlattı.

İncelemeler sonunda kemiklerin 3-4 yaşındaki bir hadrozora ait olduğu tespit edildi. Kazı çalışmalarında 30 ila 50 arasında kemiğin bulunduğu açıklandı.

Hrushkin, "Çocukların çoğu gibi benim de favorim Tyrannosaurus Rex. Ama keşfimden sonra şimdi favorim hadrozorlar" dedi.

Müze yetkilileri, bu döneme ait fazla kayıt bulunmaması nedeniyle bulunan dinozor fosilinin bilimsel açıdan önemli olduğunu söylüyor.

Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
AÖF duyurdu! Online olacakAÖF duyurdu! Online olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler
Aracın üzerinde unuttuğu para dolu çantayı yola düşürdü
Para dolu çantayı aracın üzerinde unuttu
İzmir son depremler! İzmir artçı depremler listesi! İzmir son deprem ne zaman oldu?
İzmir artçı depremler listesi!
Avcılar'da mangaldan sıçrayan alevler evin çatısını yaktı
Avcılar'da dehşet! Mangal keyfi faciaya dönüştü
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
31 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 31 Ekim 2020 Cumartesi!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.