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12 yaşındaki çocuk balina NFT’leri satarak 290 bin sterlin kazandı

10.10.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed, bilgisayarında ürettiği 3 bin 500 balina grafiğinden oluşan koleksiyonunun NFT sertifikası satışıyla 290 bin sterlin (yaklaşık 3,3 milyon TL) kazandı.

12 yaşındaki çocuk balina NFT’leri satarak 290 bin sterlin kazandı

Londra'da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed, yaz tatilinde hazırladığı Weird Whales (Acayip Balinalar) adlı grafik serisini NFT (non-fungible token) olarak satıp 290 bin sterlin (yaklaşık 3,3 milyon TL) kazandı.

Dijital olarak hazırlanan NFT sertifikaları, bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor ve alıcılar fiziksel bir sanat eserini yıllar sonra daha yüksek bir fiyata satabildiği gibi NFT sertifikalarını da aynı şekilde satabiliyor.

Satışı Ethereum adlı kripto para birimi cinsinden yapan Benyamin, satıştan aldığı gelirleri Ethereum olarak tutmaya devam ediyor.

Bu da değerlerinin hızla değişebileceği anlamına geliyor. Kripto para birimlerinin hükümet güvencesinde olmaması, hackerların bunları ele geçirmesi veya internet sitesi sahiplerinin ortadan kaybolması durumunda tüm servetinin yok olabileceği anlamına geliyor.

Benyamin bugüne kadar hiç banka hesabı olmadığını söylüyor.

Büyük gurur

Benyamin'in sınıf arkadaşları henüz yaz tatili bitmediği için Ahmed'in bu yaz kazandığı paradan habersiz. Fakat Ahmed YouTube videolarında bu hobisinden bahsediyordu.

Benyamin dijital sanatın yanı sıra yüzme, badminton ve tekvando ile ilgilendiğini söylüyor ve ekliyor:

"Bu alana girecek diğer çocuklara tavsiyem, kendinizi kodlama öğrenmeye zorlamayın.

"Bunun yerine dans etmeyi sevenlerin dans ettiği veya yemek yapmaktan hoşlananların yemek yaptığı gibi, elinizden geldiğince bu işle ilgilenin."

Benyamin'in babası ve finans sektöründe bir yazılımcı olan Imran, iki çocuğuna da 5-6 yaşlarında kodlama öğretmeye başladığını söylüyor.

Çocuklarının bu süreçte yardım aldığı teknoloji uzmanları olduğunu belirten Imran, yine de bu başarıdan büyük gurur duyduğunu ekliyor:

"Bu aslında eğlenceli bir pratik olarak başladı. Sonra çocuklar hızla öğrenmeye başladı ve işler bir anda büyüdü.

"Bunun üzerine daha ciddi bir şeyler yapmaya başladık.

"Fakat bunlar zaman isteyen süreçler. 'Üç ayda kod öğreneceğim' diyemezsiniz."

Imran, çocuklarının tatiller de dahil olmak üzere her gün 20-30 dakika kodlama çalıştığını anlatıyor.

Garip Balinalar Benyamin'in satışa çıkardığı ikinci dijital sanat koleksiyonu. Daha önce de Minecraft oyununa benzer bir set satmıştı. Fakat o setin satış rakamları bundan çok uzaktı.

Bu sefer popüler pikselli balina görüntüsünden ve yine popüler bir dijital sanat formatından esinlenen Benyamin, 3 bin 500 balina görüntüsünü kendi yazdığı bir programla üretmiş.

"Görüntülerin yavaş yavaş bilgisayar ekranında belirmesi ilginçti" diyen Benyamin, süper kahraman temalı üçüncü serisine şimdiden başladığını anlatıyor.

Gelecekte balinaların yer aldığı bir oyun tasarlamak istediğini de ekliyor.

Imran da oğlunun işlerinin telif hakları kurallarını ihlal etmediğinden yüzde 100 emin olduklarını, bu konuda avukatlardan destek aldıklarını, tasarımlarını da yakında tescil ettirmeyi düşündüklerini söylüyor.

NFT tartışması

Sanat dünyası NFT trendi karşısında ikiye bölünmüş durumda. Sanatçılar bunun faydalı bir ek gelir sağladığını söylüyor. Ayrıca çok yüksek fiyatla gerçekleşen satışlar da var.

Öte yandan bunların ne kadar sağlam bir sanat yatırımı olduğu konusunda fikir ayrılıkları var.

Christie's Müzayede Evi'nin eski açık artırma görevlisi Charles Allsop, bunları almanın "mantıksız" olduğu görüşünde:

"Var olmayan bir şeyi satın alma fikri garip.

"Buna yatırım yapanlar kandırılıyormuş gibi geliyor, umarım paralarını kaybetmezler."

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