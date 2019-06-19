HABER

12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cam silerken 4.

12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cam silerken 4. kattan aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre; olay Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak’ta meydana geldi. Odasındaki camı silmeye çalışan 12 yaşındaki Mahmud Dabbe biranda 4.kattan 1. katın üzerindeki demirler ardından yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu şüpheli gören emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü

12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Aksaray'da silah kaçaklığı operasyonu: 10 gözaltıAksaray'da silah kaçaklığı operasyonu: 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.