HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken köpek saldırısıyla bu hale geldi! "Direkt yüzüme saldırdı"

12 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken köpek saldırısıyla bu hale geldi! "Direkt yüzüme saldırdı"

19.02.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk burnundan ve dudağından yaralandı. Yüzü kanlar içinde kalan çocuk kuzeninin köpeğe müdahalesi ile saldırıdan kurtuldu. Yaşadığı dehşeti anlatan çocuk, "Birden saldırdı. Direkt yüzüme saldırdı. Kuzenim de yanımdaydı. O da bağırdı, çağırdı. Onunla birlikte kurtulduk." ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken köpek saldırısıyla bu hale geldi! "Direkt yüzüme saldırdı"

Sulusaray ilçe merkezinde ikamet eden ortaokul öğrencisi Berat Sunar (12) kuzeni ile ekmek almak için evinden çıktı. Fırına yaklaştığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk bir anda kendisini yerde buldu. Yüzü kanlar içinde kalan çocuk kuzeninin köpeğe müdahalesi ile saldırıdan kurtuldu.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Vatandaşların yardımı ile çocuk Sulusaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Berat, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

1

Dudağına dikiş atılan çocuk plastik cerrahi servisinde tedaviye alındı. Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Sunar, “Aşağı sokakta bir tane fırın vardı. Kuzenimle birlikte ekmek almaya gidiyorduk. Birden bir tane sokak köpeği fırının önünde üstünüze saldırdı. Kuzenimle birlikte bağrışmamız falan o onu kaçırttı. Oradaki ekmekçi abi sağ olsun hastaneye götürdü. Oradan pansuman falan yaptılar. Tokat’a sevk ettiler dikiş atıldı dudağıma. Şu an pazartesi bekliyoruz" dedi.

2

"KÖPEKLERİ ÇOK SEVERDİM"

Köpekleri çok sevdiğini, köpek beslediğini belirten Sunar, “Köpeklerim vardı. Çok güzel bakardım. Çok severdim. Hatta sokak köpeklerine mama falan verirdim. Bu köpeği tanımıyordum. Birden saldırdı. Direkt yüzüme saldırdı. Kuzenim de yanımdaydı. O da bağırdı, çağırdı. Onunla birlikte kurtulduk. Allah’a şükür daha büyü bir şey olmadı. Bacağımı alabilirdi, koparabilirdi. Yani buna şükür bununla yetindi” diye konuştu. (İHA)

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulunduKorkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu
Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyorAyrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor
Canlı yayına damga vuran an! Canlı yayına damga vuran an!
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdü

Beylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdü

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!

Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

İlginizi Çekebilir

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.