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12 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Meksika'da yaşanan olayda, göle dönen sokakta yürüyen çocuk, destek almak için elektrik direğine tutunarak akıma kapıldı.

Meksika'da yaşanan olayda, aşırı yağıştan dolayı göle dönen sokakta yürümekte zorluk çeken 12 yaşındaki öğrenci, elektrik direğine tutunarak destek almak isterken elektrik akımına kapılıp yere yığılıyor. Ona yardım etmek için gelen adam ve başka bir çocuk da yine direkteki elektriğe tutuluyor. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Meksika elektrik Çocuk

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