12 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Meksika'da yaşanan olayda, aşırı yağıştan dolayı göle dönen sokakta yürümekte zorluk çeken 12 yaşındaki öğrenci, elektrik direğine tutunarak destek almak isterken elektrik akımına kapılıp yere yığılıyor. Ona yardım etmek için gelen adam ve başka bir çocuk da yine direkteki elektriğe tutuluyor. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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