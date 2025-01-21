12 yaşındaki çocuk köpek saldırısında ölmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan aldıkları kararı açıkladı: 'Zorlayıcı tedbirler alacağız'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı.

Bolu'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyuran Erdoğan, "Faciada sorumluluğunu tespit etmek amacıyla adli süreç başlatılmıştır. İlk etapta aralarında facianın olduğu işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Her ne süratle olursa olsun böyle bir faciaya sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Facia dolayısıyla Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmiştir. 22 Ocak Çarşamba günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya kadar indirilecektir. Gün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür." ifadelerini kullandı.

SAHİPSİZ KÖPEKLERLE İLGİLİ: "ZORLAYICI TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Hakkari Yüksekova'da, Yenimahalle’deki boş arazide yürüyen Eslem Teker'in sahipsiz köpekler tarafından feci bir şekilde saldıraya uğraması ve hayatını kaybetmesi yeniden başıboş köpek sorununu gündeme getirmişti.

Erdoğan, tartışma yaratan konuyla ilgili "Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı yasanın, yönetmeliklerin yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır." ifadelerini kullandı. "Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir" dedi.