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12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Konya'da 12 yaşındaki erkek çocuğunu kamyonetine bindirip ıssız alana götüren M.Ş., çocuğun iç çamaşırını çıkarıp cinsel istismarda bulunmak isterken mahalleli tarafından suçüstü yakalandı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre, daha önce tanığı bir erkek çocuğu, kamyonetine bindirip eskiden köy statüsünde olan Tatköy Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü. M.Ş., burada iç çamaşırını çıkardığı çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, mahalleli durumu fark etti.

DÖVDÜLER

Olay yerine koşan mahalleli, M.Ş.'yi tekme tokat dövdü, çocuğa zarar verip vermediğini sordu. M.Ş. çocuğa zarar vermediğini ileri sürüp, pişman olduğunu söyledi. Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Polise teslim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya istismar

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Lamba partisi ve dindar olan konyayi öğrenmek için orda.görev yapmış bir ebe ile konuşun,insaliginizdan utanırsanz
gebermeli
kolunu bacağını kesseydiniz yaa dövmek hediyedir bu kansızlara..
Insallah geberirsin pislik herif
arka kapıdan salar devlet
KONYA... İslami duyguların vücut bulduğu şehir...
@ulusalci_turk çocukluğun konyada geçti sanırım. kurban ol sen İSLAM'a
@tolga_yildirim_1981 İslama tabiki kurban olurum... AMA, HAKİKİ İSLAMA... GÖSTERİŞ VE ŞATAFAT İSLAMINA DEĞİL...
@ulusalci_turk diğer şehirlerde olmuyor mu ?
@ulusalci_turk taciz islami duygumu bakar herif
FELÇ ETSEYDİNİZ...
Aldığı nefes haram
Konyanin adınin bu tarz olaylarla anilmasi hic hos degil, koca bir sehrin imajini mahvediyorlar
idam çıksın idam..direk asın yada hadım edip bırakın sokağa
niye dövüyorsunuzki.kaç kişiyseniz üstünden geçecektiniz.1 hafta oturamayacaktı.sonra dövecektiniz.
Başka bir haberdeki yorumlara baktımda sevgilisinin kalçasına bakan erkeğe tokat adamın sevgilisinin kıyafetine verip veriştirenler olmuş. Demekki olay kılık kıyafette değil bu sapık zihniyetteymiş...
KOLUNU BACAGINI KIRSAYDINIZ KESKE
mikrop düşünceler eylemler internet aracılığıyla öyle bi yayılıyor ki bu tür işler çoğaldıkça çoğalıyor
ASMAK LAZIM
Çocuğuna, kızına, karısına yapılan tacizlere tepki vermeyen milletin başına her türlü pislik gelir. Hani hadım yasası nerede? çoğunluğu olmasına rağmen yasayı çıkarmayan partiyi 15 yıldır tekrar tekrar iktidara taşıyan seçmenler, düşünün bu yavrucaklar sizin akrabanız olsaydı.
ÜLKEDE YOLSUZLUK ARSIZLIK AHLAKSIZLIK İYİCE AYYUKA ÇIKMIŞ İNSANLAR DOLARI BOZDURSA NE BOZDURMASA NE EKONOMİ BELKİ DÜZELİR AMA SAPIKLIK AHLAKSIZLIK HIRSIZLIK ARSIZLIK ASLA BİTMEZ KOLUNDAKİ DÖVEME İÇİN İNSANI BIÇAKLAYAN PİSLİKLER BUNLARA GÖZ YUMUYORLAR ÇÜNKÜ AHLAKSIZLIK RUHLARINA İŞLEMİŞ
reyisin %80 oy aldığı memleket... başka yoruma gerek var mı?
yaa bu nedir ne oluyor bu insanlara anlamiyorum...nedir bu sapıklık yeterin beeeee yeteriiin Allah belanizi versin!!!!!!!
Ulann hala nasil ya aklim almiyoo neden kesip eline vermediniz
dovenlerin elleri dert görmesin
muhalefet partileri uyuyor galibe
OKSİJEN ISRAFLARI YETER BE
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