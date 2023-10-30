12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor! Okula giderken, evde, sokakta, her yerde... "Ben 'oğlum yeme' diyorum ama beni dinlemiyor"

Bursa'da çocukluğundan beri sarımsak ve soğan yemeye doymayan, soğan ve sarımsak bağımlısı 12 yaşındaki Eymen'i görenler şaşkına dönüyor. Eymen, evde meyve tabağı yerine soğan ve sarımsak tabağıyla mutlu oluyor. Eymen, kokuya karşı tedbir alsa da annesi bu durumdan şikayet ediyor. Eymen’in okula giderken, evde, sokakta, her yerde sarımsak yediğini söyleyen anne Özgül Ayhan, "Okula giderken bile soğan yemek istiyor, ben 'oğlum yeme ağzın kokar' diyorum ama beni dinlemiyor." diye konuştu.