HABER

12 yaşındaki Hazal’ın ağır uykusu polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Pendik’de 12 yaşındaki Hazal A.

Pendik’de 12 yaşındaki Hazal A. evde uyuyakalınca bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Hazal A.’nın ağır uykusu nedeniyle anne Refika B. kızına bir şey oldu endişesiyle polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye merdivenle üçüncü kata ulaşıp cama vurunca, küçük kız uyandı. Anne ise kızına sarılıp gözyaşı döktü.
Olay, dün gece saat 21.00 sularında meydana geldi. Pendik Batı Mahallesi’nde 4 katlı binanın 3. katında annesi ile yaşayan Hazal A. okuldan geldikten sonra dersine çalışıp uykuya daldı. Anne Refika B. iş görüşmesinden dönünce kızına ulaşamadı. Kapıyı defalarca çalan anne, kızına ulaşamayınca telefonla aramaya başladı. Ancak telefonu da kız açmayınca durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen üçüncü kata merdiven uzattı. İtfaiye eri cama vurmaya başladı. İtfaiyenin cama vurmasıyla 12 yaşındaki kız uyandı. Cama gelen kıza annesi sitem etti. Ardından anne koşarak eve geldi ve kızına sarılıp ağladı.
İtfaiye ekipleri Hazal’a nasihatte bulunurken, gözyaşları içinde korku dolu anları anlatan anne Refika B., "Sosyal hizmetler çalışmamızı söylüyor bayan olarak 12 yaşında çocuk büyümüş çalışabilirsin diyorlar ama ben burada bunu ilk kez iş için çalışmak için gittiğim için gördüm. Bunun acısını gördüm yani yetkililere sesleniyorum yalnız olan bayanlara biraz daha hassas davransınlar. İlk önce kapıya geldim zile bastım kapıyı açmadı ne yapacağımı bilemedim aklıma ilk önce belediye geldi. Belediyemiz de sağolsun hemen polisi aradı polisler geldi akabinde itfaiye geldi çok iyi insanlar kapıyı açtılar" dedi.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltıVan merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
Definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktıDefinecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.