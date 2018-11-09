12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdı, gözaltına alındı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddia edilen F.K. (70) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay, İzmit Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K., B.İ. isimli kız çocuğuna mektup yazdı. "Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum" ifadelerinin yazılı olduğu kağıdı, çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepenklerine sıkıştıran F.K., daha sonra B.İ.'ye kağıdı alması yönünde işaret yaptı. Kağıdı alan çocuk üzerinde yazanları okuduktan sonra babasına gösterdi. Kağıdı okuyunca çılgına dönen baba, hemen polise giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine F.K.'yi gözaltına aldı. Olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı öğrenilen F.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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