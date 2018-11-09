HABER

12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdı, gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Bolu'da düğün ve asker uğurlamalarında 22 silah ele geçirildiBolu'da düğün ve asker uğurlamalarında 22 silah ele geçirildi
Köy muhtarı, baba ve oğlunu tabancayla yaraladıKöy muhtarı, baba ve oğlunu tabancayla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Eski sevgili dehşeti! 'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...

Eski sevgili dehşeti! 'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

Metrobüs durağında korku dolu anlar

Metrobüs durağında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.