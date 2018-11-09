12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdı, gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri
Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar
Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum