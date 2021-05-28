12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini böyle savundular

Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatının sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tarikat üyeleri Sakarya Adliyesi önüne gelerek duruşmayı takip ederken polis ekipleri ise adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlanan Şağban, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Böyle bir durum olmadı." dedi.

Duruşmada dinlenilen tarikat üyesi tanık Hatice Ç., "İstanbul’da yaşıyorum. Eşimle birlikte İstanbul’daki vakfa da sürekli gideriz. 2020 yılının Haziran ile Temmuz ayları arasında Akyazı’daki dergaha yurtdışından gelen misafirleri ağırlamaya yardım etmek için gittik eşimle birlikte. Ben eşimle birlikte 2’nci katta kalıyordum. Biz oradayken Y. isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte kalıyordu ve ben Y.’nin 3’üncü kata servis yaptığına da hiç şahit olmadım. Ben de eşimle bir soru sormak için sadece 1 kere çıktım o kata" dedi.

Tanık olarak dinlenen Hadise Y. ise, "Sanık, bizim hocamızdır. Ben Y.'nin 3'üncü kata çıktığını hiç görmedim. Y., biz dergahtayken çok neşeli ve mutluydu. Hiç taciz edilmiş gibi bir hali yoktu. Ayrıca dergahtan ayrılınca da, 'Ben sultandan ayrıldım' şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı" diye konuştu.