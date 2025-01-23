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  4. 12 yaşındaki kız çocukla cinsel ilişki yaşamak istedi! Kızın annesini de birliktelik yaşadıkları anlarla tehdit etmiş...

12 yaşındaki kız çocukla cinsel ilişki yaşamak istedi! Kızın annesini de birliktelik yaşadıkları anlarla tehdit etmiş...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.01.2025 13:57
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşanan korkunç olay tüyler ürpertti. Annesinin sevgilisi olduğu öğrenilen S.K., 12 yaşındaki kız çocuğuna karşı cinsel istismarda bulunmak istedi. Cinsel içerikli videolarla tehdit eden S.K. ve anne tutuklanarak ceza evine gönderdi.

12 yaşındaki kız çocukla cinsel ilişki yaşamak istedi! Kızın annesini de birliktelik yaşadıkları anlarla tehdit etmiş...

Pertek ilçe merkezinde S.K. isimli erkek, sevgilisi S.Ç. ile yakınlaşmalarını kayda aldı. S.K. daha sonra sevgilisini, kızıyla da ilişki yaşamak istediğini, kabul etmemesi halinde görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek tehdit etti.

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DAYANAMADI SAVCILIĞA GİTTİ

Bir süre sonra anne S.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak S.K. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. 'Çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı.

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SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR

Sapık adamın ardından anne S.Ç. de 'Çocuğa cinsel istismara yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ç.’nin 2 çocuğu Elazığ Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Çocuğun sağlık raporunun ileriki süreçte çıkacağı belirtildi.

(DHA)

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cinsel istismar sapık Tunceli cinsel taciz kız çocuk
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