'12 yaşındaki kız çocuklarının doğurganlığı müthiştir' sözlerine tepki göstermişti... CHP'li delege ifadeye çağrıldı

Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in, 2020 yılında katıldığı bir televizyon progamında kız çocuklarına yönelik söylediği sözlere tepki gösteren CHP Kurultay Delegesi Metin Kaya, İstanbul Ataşehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Gerçek Gündem'de yer verilen habere göre, Metin Kaya'nın, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in söylediklerine tepki gösterdiği için ifadeye çağrıldığı aktarıldı.

İfade vermesiyle ilgili konuşan CHP'li Kaya şunları söyledi:



"Fransa'daydım. Eve polis gelmiş, 'bir an önce gelsin ifade versin' denilmiş. Biz de döndük, ifademizi verdik.

İstanbul Aydın Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven Akit TV'de bir programa çıkmıştı. Programda, canlı yayında diyor ki, çok özür dilerim sizden, '12 yaşındaki kız çocuklarının doğurganlığı müthiştir. Süperdir, bunların vücutları mükemmeldir…' Ben de bunun üzerine kendi hesabımdan şunu yazmıştım: 'Konuşana bakın, cehalet gider … kalır. Pedofil Muttalip.'

Üç nokta koymuştum. Sosyal medyada bu insana onlarca yorum gelmişti. Benim de kızım var, herkesin çocuğu var, kardeşi, yeğeni… 12 yaşında kız çocuğuna bir akademisyen bu ülkede eğer öyle laf edebiliyorsa artık bu ülkede konuşulacak bir şey kalmamıştır.

Buna refleks gösteremiyorsak, yazık! Bu insan sonrasında görevinden uzaklaştırıldı. Şimdi ne iş yapıyor, bilmiyorum. Şahsı tanımam, husumetim yok. Bu şikâyet konusu olmuş, soruşturma açmışlar. İfade verip, çıktım."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon kanalında, o dönem İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, 12-17 yaş aralığındaki kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu savunmuştu.

