12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden abileri serbest bırakıldı!

İki küçük erkek kardeşiyle birlikte 12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden iki Amiş kardeş, diğer mahkumlar tarafından zarar görecekleri korkusuyla bulundukları hapishaneden salıverildi. 22 yaşındaki Aaron Schwartz ve 18 yaşındaki Petie Schwartz, bu ay başında gerçekleşen mahkeme sonucunda 10 yıl hapis cezası verilmişti. Amiş geleneklere göre yaşayan kardeşler için verdiği cezayla hedef tahtasına oturtulan savcı konuyla ilgili: 'Bu iki genç, devlet cezaevi sisteminde diri diri yenilirdi ... Daha önce, bu tür suçlarla suçlandıklarında Amişlere karşı çok sert davrandım...' dedi. Savcı, cezaların yarattığı öfkenin farkında olduğunu, ancak kararının arkasında durduğunu söyledi.

KAMU HİZMETİ VE MEKTUP CEZASI

Savcı aynı zamanda kardeşlere 100 saatlik toplum hizmeti ve her birine 250 dolar para cezası verdi. Ayrıca kendi çocuklarını kendileri gibi tacizcilerden nasıl koruyacaklarını açıklayan bir mektup yazmalarını emretti.

2 küçük erkek kardeşleri ile birlikte 12 yaşındaki kız kardeşlerine tecavüz eden, 4 kardeşten diğer ikisinin yaşları küçük olduğu için suçla itham edilmediler. Tecavüz sonucu hamile kalan küçük kız doğum yaptı.