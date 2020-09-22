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12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden abileri serbest bırakıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

12 yaşındaki kız kardeşine toplu tecavüz eden ensest Amiş kardeşler, mahkumların kendilerine zarar vereceği korkusuyla hapisten kurtuldu

12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden abileri serbest bırakıldı!

İki küçük erkek kardeşiyle birlikte 12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden iki Amiş kardeş, diğer mahkumlar tarafından zarar görecekleri korkusuyla bulundukları hapishaneden salıverildi. 22 yaşındaki Aaron Schwartz ve 18 yaşındaki Petie Schwartz, bu ay başında gerçekleşen mahkeme sonucunda 10 yıl hapis cezası verilmişti. Amiş geleneklere göre yaşayan kardeşler için verdiği cezayla hedef tahtasına oturtulan savcı konuyla ilgili: 'Bu iki genç, devlet cezaevi sisteminde diri diri yenilirdi ... Daha önce, bu tür suçlarla suçlandıklarında Amişlere karşı çok sert davrandım...' dedi. Savcı, cezaların yarattığı öfkenin farkında olduğunu, ancak kararının arkasında durduğunu söyledi.

KAMU HİZMETİ VE MEKTUP CEZASI

Savcı aynı zamanda kardeşlere 100 saatlik toplum hizmeti ve her birine 250 dolar para cezası verdi. Ayrıca kendi çocuklarını kendileri gibi tacizcilerden nasıl koruyacaklarını açıklayan bir mektup yazmalarını emretti.

2 küçük erkek kardeşleri ile birlikte 12 yaşındaki kız kardeşlerine tecavüz eden, 4 kardeşten diğer ikisinin yaşları küçük olduğu için suçla itham edilmediler. Tecavüz sonucu hamile kalan küçük kız doğum yaptı.

DOKTORA GİDİNCE BELLİ OLDU

Korkunç olay, genç kızın kontrol için doktora gitmesiyle ortaya çıktı. Durumu fark eden doktor polise haber verdi. Daha sonraki bir röportajda kız, dört erkek kardeşi tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi.

AMİŞ NE DEMEK?

Amiş, ABD'nin Pennsylvania ve Orta batı eyaletlerinde yaygın olan tutucu bir Hristiyan mezhebidir. 18. ve 19. yüzyılda Almanya, Fransa ve İsviçre'den gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. Amişler basit bir yaşama inanırlar, otomobil, telefon, elektrik gibi modern yaşamın kolaylıklarını kullanmazlar.

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