12 YAŞINDAKİ KIZIN MEMESİNDE TESPİT EDİLEN YARIM KİLOLUK TÜMÖR TEMİZLENDİ

Buse ÖZEL- Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de yaşayan 12 yaşındaki Suriyeli A.A.'nın memesinde tespit edilen yarım kilo ağırlığında, 17 santimetre çapındaki tümör, başarıyla temizlendi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konsey tarafından değerlendirmeye alınan kız çocuğu, genel cerrahi uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, plastik cerrah, patoloji ve radyoloji uzmanından oluşan ekibin gerçekleştirildiği ameliyat ile sağlığına kavuştu. Kanser şüphesiyle ameliyata alınan kız çocuğunda kitlenin iyi huylu bir tümöre ait olduğu anlaşılırken, Genel Cerrah Doç. Dr. Bülent Çitgez, bu kadar küçük yaşlarda meme tümörünün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Hasta 12 yaşında olması nedeniyle aslında çok beklenen bir durum değil. Operasyonu bizim genel cerrahi ile birlikte patolog, bir radyolog, bir çocuk cerrahı ve bir plastik cerrahın bulunduğu konseyimizde değerlendirdik" dedi. HASTA KONSEYDE DEĞERLENDİRİLDİ Hastanın çocuk cerrahisi polikliniğine başvurduktan sonra kendilerine yönlendirildiğini ifade eden Doç. Dr. Çitgez, "Biyopside kanser şüphesinin görülmesi üzerine hastaya operasyon kararı alındı. Operasyonu bizim genel cerrahi ile birlikte patolog, bir radyolog, bir çocuk cerrahı ve bir plastik cerrahın bulunduğu konseyimizde değerlendirdik" dedi.

12 YAŞINDA MEMEDE TÜMÖR NADİR GÖRÜLÜYOR 12 yaşında memede tümör görülmesinin beklenen bir durum olmadığını ve nadir görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Çitgez, "Hasta 12 yaşında olması nedeniyle aslında çok beklenen bir durum değil. Ergenlik döneminde, meme gelişimi de yeni oluyor ve belki de bunun normal bir meme gelişimi olduğunu düşünmesi nedeniyle kimseye söylemiyor. Hastamız Suriyeli olduğu için Türkçesi de iyi değil, iletişimde de sıkıntı yaşıyor ve bu nedenle anlatmakta sorun yaşamış olabilir. Memede büyüme olması nedeniyle annesine söylüyor ve asimetriyi görünce doktora başvuruyorlar. Biz de bu büyümenin nedenini anlamak için görüntüleme yaptırdık" dedi. '17 SANTİMETRE ÇAPINDA, YARIM KİLO AĞIRLIĞINDA' Operasyonda 17 santimetre çapında bir kitlenin çıkarıldığını ifade eden Doç. Dr. Çitgez sözlerine şöyle devam etti: "Tümörün radyolojik görüntülemedeki çapı 15-16 santimetreydi, operasyon sonucu elde ettiğimiz kitle ise 17 santimetre çapındaydı. Kitlenin ağırlığı ise yarım kilo kadardı. Ameliyatı plastik cerrahi ve çocuk cerrahisi ile birlikte gerçekleştirdik. Kitlenin çok büyük olması nedeniyle plastik cerrahinin yerine bir silikon gerekebilirdi ancak hastanın kendi dokusuyla bu tamamlandı."