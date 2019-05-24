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12 yaşındaki makyaj fenomeninin doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Tayland'daki Chonburi eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki makyaj Youtuber'ı kazancıyla dudak uçuklatıyor.

Hesabından yaptığı paylaşımlarla 300 bin takipçiye ulaşan Natthanan Sanunrati'nin dünya basınında gündem olmasını sağlayansa kendisine aldığı doğum günü hediyesi oldu.

Henüz 12 yaşındaki Natthanan Sanunrat, makyözlük yaparak öyle paralar kazanıyor ki geçtiğimiz gün kendisine son model bir BMW alarak "Yok artık!" dedirtti.
Tayland'ın doğusundaki Chonburi Eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Natthanan Sanunrati, kendine doğum günü hediyesi olarak 170 bin euro değerinde son model BMW aldı.
Takma adı Nong Pear olan Natthanan, 3 yaşında annesinin makyaj malzemeleriyle oynamaya başladı sonrası çorap söküğü gibi geldi. Makyaj artistliği ve YouTuber'lık yaparak daha bu yaşında paraya para demiyor.
Natthanan'ın 'nongpearpaplern' isimli YouTube kanalında yaklaşık 300 bin, Instagram hesabında ise yaklaşık 52 bin takipçisi bulunuyor.
Natthanan, satın aldığı BMW markalı otomobile şu an sadece şoförle binebiliyor. Direksiyona geçmesi için 8 yaş daha alması gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Natthanan Sanunrat TAYLAND

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