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12 yaşındaki Mustafa, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

ISPARTA'da elektrikli bisiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

12 yaşındaki Mustafa, kazada öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da elektrikli bisiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanırken, önünde oturan ilkokul öğrencisi 12 yaşındaki Mustafa Özata, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Vatan Mahallesi Antalya yolu üzerinde meydana geldi. F.Ö.'nün kullandığı elektrikli bisiklet, yol kenarında park halindeki 32 ET 484 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada F.Ö. ile elektrikli bisikletin ön tarafında oturan Mustafa Özata yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa Özata hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Özata'nın cenazesi morga konuldu. Kaza sırasında F.Ö. ve Mustafa Özata'nın başlarında kask olmadığı öğrenildi.

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