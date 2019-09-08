HABER

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Enderin Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören 12 yaşındaki Kerim Gelir ve Harun Dönmez, uyurgezerliğin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçmek için “Uyurgezmem” adlı bir proje hazırladı.

Enderin Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören 12 yaşındaki Kerim Gelir ve Harun Dönmez, uyurgezerliğin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçmek için “Uyurgezmem” adlı bir proje hazırladı. Uyurgezerin yataktan kalkmasıyla devreye giren sistem, kişinin pencere, kapı önü gibi tehlikeli bölgelere yaklaşması durumunda ebeveynleri alarm veya mesajla uyarıyor.
En sık çocukluk çağında görülen ve uyku bozukluğu hastalığı olarak nitelendirilen uyurgezerlik, kişileri tehlikeli sonuçlara götürebiliyor. Kişinin bilincinde olmadan uyanmasıyla kaza, yüksekten atlama, kaybolma ve hatta cinayet işlemek gibi kötü olaylar yaşanabiliyor. Bunun son örneği ise 15 Ağustos’ta İstanbul’da yaşandı. Şişli’de 16 yaşındaki uyurgezer bir genç, apartmanın 4. katından sokaktaki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kurtulan genç, düştükten hemen sonra kalkıp karşı apartmana koşarak, pencereden içeri girdi. Bu ve benzeri olaylar Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören minikleri harekete geçirdi. 12 yaşında olan Kerem Gelir ve Harun Dönmez, uyurgezerlerin hem kendilerine hem de çevresine zarar vermesinin önüne geçmek için “Uyurgezmem” adlı projeyi tasarladı.

Kişi tehlikeli noktalara yaklaştığında alarm cihazı ebeveynleri uyarıyor
“Uyurgezmem” sisteminde öncelikle uyurgezerin yatağının altına ağırlık sensörü ve bununla entegre olarak da ebeveynlerin yatağının yanına alarm cihazı yerleştiriliyor. Kişinin zarar görebileceği mutfak, dış kapı, pencere gibi evin tehlike arz eden kısımlarına da sensör takılıyor. Uyurgezer yataktan kalkınca “Uyurgezmem” çalışmaya başlıyor. Kişi tehlikeli noktalara yaklaştığında veya banyoda 5 saniyeden fazla hareketsiz kalması durumunda alarm cihazı yüksek sesle çalıyor ve ebeveynleri uyarıyor. İsteyenlere cep telefonu üzerinden de uyarı mesajı gönderilebiliyor.
Girişimci hayallerini gerçekleştirmek için büyük mücadele veren çocuklar, projelerini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergileyecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da TEKNOFEST’e katılacak olan Harun ve Kerem’e başarılar dileyerek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.