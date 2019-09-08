12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

Enderin Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören 12 yaşındaki Kerim Gelir ve Harun Dönmez, uyurgezerliğin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçmek için “Uyurgezmem” adlı bir proje hazırladı. Uyurgezerin yataktan kalkmasıyla devreye giren sistem, kişinin pencere, kapı önü gibi tehlikeli bölgelere yaklaşması durumunda ebeveynleri alarm veya mesajla uyarıyor.

En sık çocukluk çağında görülen ve uyku bozukluğu hastalığı olarak nitelendirilen uyurgezerlik, kişileri tehlikeli sonuçlara götürebiliyor. Kişinin bilincinde olmadan uyanmasıyla kaza, yüksekten atlama, kaybolma ve hatta cinayet işlemek gibi kötü olaylar yaşanabiliyor. Bunun son örneği ise 15 Ağustos’ta İstanbul’da yaşandı. Şişli’de 16 yaşındaki uyurgezer bir genç, apartmanın 4. katından sokaktaki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kurtulan genç, düştükten hemen sonra kalkıp karşı apartmana koşarak, pencereden içeri girdi. Bu ve benzeri olaylar Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören minikleri harekete geçirdi. 12 yaşında olan Kerem Gelir ve Harun Dönmez, uyurgezerlerin hem kendilerine hem de çevresine zarar vermesinin önüne geçmek için “Uyurgezmem” adlı projeyi tasarladı.