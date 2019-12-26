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  4. 12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (3)

12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 21:53 | Son Güncelleme

YURT MÜHÜRLENDİ Denizli'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı bir vakfa ait özel yurdun başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılmasına karar verildi.

YURT MÜHÜRLENDİ
Denizli'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı bir vakfa ait özel yurdun başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılmasına karar verildi.
Akşam saatlerinde polis ile zabıta eşliğinde gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdu mühürledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ortaokul öğrencilerinin tadilat gerekçesiyle evlerine gönderildiği, mühürleme kararının ardından lise ve üniversite öğrencilerinin eşyalarını toplayıp yurttan ayrıldıkları belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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