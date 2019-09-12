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12 yaşındaki Taner'in öldüğü kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 6'ncı sınıf öğrencisi Taner Koşman (12), yaşamını yitirdi.

Tuncay AVCI/GÜRPINAR, (Van)- (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 6'ncı sınıf öğrencisi Taner Koşman (12), yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi Van- Hakkari karayolunda meydana geldi. Yatılı Bölge Okulu'nda öğrenim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Taner Koşman, koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, Koşman'a çarptı. Koşman, otomobilin önünde bir süre sürüklendi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner Koşman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Koşman'ın cenazesi, otopsi için Gürpınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Taner Koşman'ın cenazesi, dün gece Çavuştepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada kaza anı, mahalledeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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