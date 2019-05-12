12 yaşındaki yaban hayatı fotoğrafçısından sergi

Adana’da en genç doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi olan 12 yaşındaki Ada Ulaş Karan, ikinci kişisel fotoğraf sergisini açtı.

Vakıfbank Ortaokulu Spor Salonu’nda açılan “Yaban Hayatı Fotoğraf Sergisi” büyük ilgi gördü. Açılışını Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nejat Karadağ, Recep Birsin Özen Ortaokulu Müdürü Ali Küçükaydın ve Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke’nin yaptığı sergide Türkiye’nin farklı şehirlerinde çekilmiş 50 yaban hayvanı ve kuş fotoğrafı yer aldı.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük kuş fotoğrafçısı topluluğu olan Trakuş’un en küçük üyesi olan Ada Ulaş Karan, fotoğraflar ile Türkiye’de yaşayan yaban hayvanlarına insanların dikkatini çekmeye çalıştığını, özellikle kendi yaşındaki çocukların doğayı tanıyarak bilinçlenmesi ve doğanın korunmasına destek vermek istediğini söyledi. Çektiği fotoğrafların hikayelerini de katılımcılarla paylaşan Ada Ulaş, Türkiye’de yaban hayatı yaşam alanlarının yoğun insan ve av baskısı altında olduğunu söyledi. İnsanların kaçak av ve koruma alanlarını tahrip etmeme konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade eden küçük fotoğrafçı, bu tür sergileri her yıl geleneksel hale getireceğini kaydetti. Ada Ulaş, ileride uluslararası bir ornitolog olmak istediğini dile getirdi.

Sergiyi gezen pek çok doğasever ise, fotoğraflardaki türlerden birçoğunun adını ya ilk defa duyduklarını ya da Türkiye’de bu hayvanların yaşadığını bilmediklerini söylediler.

